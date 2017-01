Valuta: Dollarbegejstringen falmer langsomt globalt

Den amerikanske dollar har mistet en del af den tætte sammenhæng mellem kurs og renter. For trods stigende amerikanske renter, er dollar samtidig blevet svækket på de internationale valutamarkeder.



Årsagen skal blandt andet findes i USA's præsident, Donald Trumps kommentarer om, at dollaren er for stærk.



Det har givet en vis nervøsitet hos de spekulative investorer, der alle har været stærkt dollar-begejstrede i forventning om, at den amerikanske valuta ville styrkes markant i takt med, at de amerikanske renter bliver sendt på himmelflugt.



"Dollarkursen er tynget af de seneste kommentarer fra Trump-administrationen mod dollarens styrke, hvilket sætte den under pres trods højere statsobligationsrenter og stigende amerikanske aktier. Det tror jeg vil fortsætte, medmindre Trump-administration siger noget andet," vurderer valutachef Shinichiro Kadota fra Barclays Securities Japan i Tokyo til Bloomberg News.



Den tiårige amerikanske rente er steget 12 basispoint over de seneste to dage, og handles nu over 2,52 pct. på markedet i Tokyo torsdag morgen. Det er det højeste niveau i flere år bortset fra en kort periode i december, hvor euforien over Federal Reserves 0,25 pct. renteforhøjelse var på sit højeste.



Den nuværende retræte i dollar kommer bag på en lang række eksperter fra storbankerne, der så godt som alle har anbefalet at købe dollar, mens tid er.



"Denne uventede negative dollar-udvikling afspejler sandsynligvis en blanding af overfyldt dollar-positionering, en stærk ensidig overbevisning (om kommende dollarstyrkelse), og den fortsatte bredt funderede stigning i de globale økonomiske data," vurderer den amerikanske storbank Citigroup i en rapport.



For med i beregningerne var ikke, at væksten i de hidtidige problematiske økonomier i Japan og EU, samt afmatningen i Kina skulle vende. Det synes at være tilfældet, hvilket relativt sætter dollar i et knap så rosenrødt skær.



Og hvis der først kommer gang i afviklingen af lange dollarpositioner, og de spekulative investorer blive nervøse for alvor, kan det udløse en snebold-effekt med meget store dollar-svækkelser i løbet af meget kort tid.



Euro koster torsdag morgen i 1,0755 dollar mod 1,0735 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,35 yen mod 113,80 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,90 yen på en euro onsdag morgen mod 122,15 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS