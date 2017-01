Aktier: Feststemning i Asien op til kinesiske nytår

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,6 Topix +1,4 Hongkongs Hang Seng +1,4 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex +1,2 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,4

Der er fest og glade dage på samtlige asiatiske aktiemarkeder torsdag morgen, da investorerne forfølger stigningerne fra Wall Street onsdag, hvor Dow Jones lukkede over 20.000 og alle tre hovedindeks sluttede på rekordniveau.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Aktieeuforien fortsætter - stigninger på over 1 pct. Og med en dollar i defensiven kan også de japanske investorer være med, uden at skulle bekymre sig om den negative valutaeffekt på eksportvirksomhederne."Ét efter ét sætter Mr. Trump sine løfter fra valgkampen i gang, og investorer forventer nu i stigende grad, at skattelettelser og infrastrukturinvesteringer vil materialisere sig," vurderer chefstrateg Mitsushige Akino fra Ichiyoshi Investment Management i Tokyo over for Bloomberg News.Uden den negative påvirkning fra valutamarkedet skyder de japanske aktier i vejret på markedet i Tokyo, hvor Nikkei-indekset stiger 1,6 pct., og det bredere Topix-indeks øger 1,4 pct.De kinesiske markeder ligger også med stigninger om end af en noget mere begrænset karakter på fastlandet, hvor det forestående nytår vil holde markedet lukket i hele næste uge.Shanghai Composite-indekset handles 0,2 pct. højere, og CSI 300-indekset øger 0,3 pct., mens Hang Seng-indekset i Hongkong stiger 1,4 pct.Også de mindre markeder følger med i den positive malstrøm."Det positive momentum for de globale aktier vil holde et stykke tid efter rekorderne i det amerikanske aktiemarked," vurderer chefstrateg Win Udomrachtavanich fra KTB Securities Thailand Co. i Bangkok over for Bloomberg News.Taiwans Taiex-indeks handles med et plus på 0,3 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,9 pct., mens Singapores Strait Times ligger med en stigning på 0,4 pct., hvilket også gælder Sydneys ASX 200-indeks.De amerikanske aktiefutures ligger samtidig med stigninger på omkring 0,2-0,3 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollarbegejstringen falmer langsomt globalt



