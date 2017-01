Obligationer: Medvind til aktier kan sende renter i vejret

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Der var god stemning på de amerikanske børser tirsdag aften, hvor der blev sat lukkerekorder i både S&P 500 og Nasdaq, mens investorerne til gengæld solgte ud af obligationerne.



Det betød rentestigninger, hvilket med al sandsynlighed også vil være billedet på det danske obligationsmarked onsdag morgen, hvor investorerne kan se frem mod et enkelt større nøgletal i form af det tyske IFO-indeks, som vejrer stemningen hos de tyske virksomheder.



Ifølge Bloomberg er der udsigt til mindre fremgang i indekset til 111,3 i januar fra 111 i december.



"Siden den sidste IFO-rapport har vi fået blandede nøgletal fra den tyske industri. Ordreindgangen faldt i november, hvorimod industriproduktionen gik en smule frem. Det tyske PMI-indeks for industrien steg i december," skriver Sydbank i en kommentar.



De amerikanske renter - målt på den tiårige statsobligation - er steget 3 basispoint til 2,46 pct., siden der blev lukket for handel i Danmark klokken 17 tirsdag.



Den tiårige danske statsobligation lukkede tirsdag med en rente på 0,38 pct., hvilket var 3 basispoint højere end mandagen.



/ritzau/FINANS