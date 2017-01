Råvarer: Høje olielagre og stigende produktion presser på

Relateret indhold Artikler

De mest handlede råvarer ligger med små prisfald onsdag morgen. Større olieproduktion og stigende renter sender priserne nedad.



Tirsdag viste nye data fra American Petroleum Institute, API, at de amerikanske lagre af råolie steg 2,9 mio. tønder i den forgangne uge. Analytikerne havde ventet en stigning på 2,8 mio. tønder.



Samtidig meldes der om en øget produktion i Libyen, hvor oliepumperne nu henter den højeste produktion op siden 2014, i takt med at produktionen genskabes efter de interne konflikter, som har sat olieindustrien ud af drift.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 55,35 dollar mod 55,75 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,05 dollar mod 53,40 dollar tirsdag eftermiddag.



På guldmarkedet bliver priserne presset af stigende amerikanske renter. Risikoaversionen er vendt, hvilket giver prisfald på ædelmetalmarkedet generelt.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1206 dollar mod 1213 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller er prisudsvingene begrænsede. Et ton kobber koster onsdag morgen 5965 dollar mod 5952 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS