Valuta: Stilstand mellem hovedvalutaer - australsk dollar dropper

De asiatiske investorer forholder sig i ro på de internationale valutamarkeder onsdag morgen. Kun den australske dollar spræller med halen, men ellers er kursbevægelserne få og små, mens der spejdes efter nye initiativer og påvirkninger fra såvel økonomisk som fra politisk hold.



Og selv om der på en teknisk analytisk baggrund ses rum for en genoptagelse af "The Trump Trade" - en styrkelse af dollar på baggrund af forventede stigende amerikanske renter - er der stor modstandsdygtighed i valutamarkedet.



Og når begejstringen for dollar, der er opstået på baggrund af den ny præsident, er løbet ud i sandet, åbnes der igen for en markant styrkelse af den japanske valuta.



Det vurderer den tidligere japanske finansminister Eisuke Sakakibara, der i 1990'erne fik tilnavnet Mr. Yen på grund af hans store indflydelse på valutakurserne.



"Dollaren vil skifte over til et handelsinterval på 105-110 yen, og omkring årsskiftet er det muligt, at den vil bryde gennem 100 yen," vurderer den 75-årige Sakakibara, der nu er professor ved Tokyo Aoyama Gakuin University i et interview ifølge Bloomberg.



"4 pct. økonomisk vækst i USA er umulig. Efter al sandsynlighed vil den forblive omkring 2-2,5 pct. Og det vil være afslutningen af Trump-feberen," siger Eisuke Sakakibara.



Dollar koster 113,40 yen onsdag morgen mod 113,25 yen tirsdag eftermiddag, mens euro koster 1,0735 dollar mod 1,0755 dollar tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,75 yen på en euro onsdag morgen mod 121,80 yen tirsdag eftermiddag.



I den lidt mere perifere ende af markedet er der stryg til australsk dollar. Kursfaldet skyldes skuffelse over inflationen og dermed reducerede forventninger til kommende rentestramninger fra Reserve Bank of Australia.



"Set fra et makroperspektiv indikerer forbrugerpriserne - og især kernepriserne - at markedet er blevet for optimistisk, når det gælder Reserve Bank of Australias udsigter," siger valutastrateg Peter Dragicevich fra Nomura Holdings i Singapore til Bloomberg News.



Australsk dollar koster onsdag morgen 0,7545 amerikansk dollar og 0,7590 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS