Aktier: Varme vinde fra USA giver stigninger i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,2 Topix +0,9 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,0 Sydney ASX 200 +0,4

Der er stigende kurser på så godt som alle asiatiske aktiemarkeder onsdag morgen, om end volumen er forholdsvis lav, da mange investorer fortsat gerne vil se bekræftelse på de positive vinde, der blæser ind fra Wall Street."Opsvinget på det amerikanske marked har afgjort hjulpet med til at øge investorernes risikolyst. Men markedets genopblussen kan vise sig at være kortsigtet, da der stadig er masser af usikkerhed," siger chefstrateg Ang Kok Heng fra Phillip Capital Management i Kuala Lumpur ifølge Bloomberg News."Derfor er investorerne stadig nødt til at gå meget forsigtigt til værks."De bedre udsigter har blandt andet givet anledning til en vending i den japanske eksport, som efter 14 måneders fald nu igen viser en positiv udvikling, der tilmed er langt bedre end forventet."Den solide stigning i eksporten afspejler et opsving i hele den globale økonomi - fra USA, Europa og de nye markeder," vurderer cheføkonom Yoshimasa Maruyama fra SMBC Nikko Secirities i Tokyo ifølge Bloomberg News.Og med stilstand på valutamarkedet betyder det positive markeder i Tokyo, hvor Nikkei-indekset stiger 1,2 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,9 pct.De kinesiske markeder ligger også med stigninger. Shanghai Composite-indekset ligger 0,2 pct. højere, og også CSI 300-indekset og Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong stiger 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,2 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,4 pct.De amerikanske aktiefutures ligger samtidig med stigninger på omkring 0,1 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Stilstand mellem hovedvalutaer - australsk dollar dropper



TABELIndeksværdi klokken 06.15/ritzau/FINANS