Obligationer: Renten kan tage et nyt dyk

Investorerne fik mandag efter dansk lukketid en smagsprøve på Donald Trumps politiske intentioner, da han med et dekret trak USA ud af en ellers færdigforhandlet frihandelsaftale med en række lande omkring Stillehavet.



Det har siden medvirket til en svækkelse af dollar samt mindre aktie- og rentefald. Og tendensen til en vigende rente ser dermed ud til at kunne fortsætte på det danske obligationsmarked tirsdag morgen.



Mandag lukkede den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2025 med en rente på 0,35 pct. Det var 5 basispoint under fredagens lukkeniveau.



Den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation ligger tirsdag morgen i Tokyo med en rente på 2,39 pct. Det svarer til et fald på 2 basispoint sammenlignet med niveauet ved dansk børslukketid mandag.



PMI og boligsalg i kalenderen



I nøgletalskalenderen finder man blandt andet indkøbschefernes aktivitetsindeks, PMI, fra såvel Tyskland, eurozonen som USA.



I USA ventes det samlede PMI, der tager temperaturen på både fremstillingsindustrien og servicesektoren, at være steget til 54,5 i januar fra 54,3 i december.



"Det var det højeste niveau i 2016, og stigningen i december er givetvis udløst af forventninger om, at Trump vil få sat mere fart på den amerikanske økonomi," bemærker Sydbank i en kommentar.



Lidt senere på eftermiddagen, klokken 16, offentliggøres tal for boligsalget i USA.



"Salget af eksisterende boliger har vist stigninger tre måneder i træk. Der er også gode betingelser for fremgang i hussalget i USA. Der bliver skabt mange nye arbejdspladser, reallønnen udvikler sig positivt, og endelig er renterne fortsat lave. Efter tre måneder med stigninger venter investorerne dog som gennemsnit, at salget af eksisterende boliger vil falde med cirka 2 pct. i december," lyder det fra Sydbank.



Ifølge Bloomberg News venter økonomerne et fald til 5,51 mio. solgte boliger fra 5,62 mio. måneden før. Sydbank vurderer, at et større fald end ventet i antallet af solgte boliger kan udløse et mindre rentefald.



/ritzau/FINANS