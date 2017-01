Råvarer: Olieaftale synes at blive opfyldt

Der er små stigninger i oliepriserne, mens ædelmetallerne handles sidelæns tirsdag morgen.



For oliemarkedets vedkommende er Opecs produktionsreduktions-aftale i centrum, efter meldinger fra Irak om at en reduktion på 180.000 tønder om dagen allerede er opnået, samt at der vil blive skåret yderligere 30.000 tønder om dagen inden udgangen af måneden. Irak, der er Opecs næststørste producent, har dermed ifølge olieminister Jabbar al-Luaibi levet op til Opec-aftalen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 55,50 dollar mod 55,20 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,00 dollar mod 52,75 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet holder den politiske usikkerhed og den svækkede dollar hånden under markedet.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1217 dollar mod 1216 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5844 dollar mod 5820 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS