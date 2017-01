Valuta: Dollar underdrejet i sidelæns handel

Den amerikanske dollar er fortsat underdrejet på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen, hvor Donald Trumps negative syn på en stærk dollar fortsat sætter sit præg på markedet.



Markedet er yderst letbevægeligt, når det gælder kommentarer fra Trump-regeringen, hvilket tydeliggøres af en dollar-svækkelse i kølvandet af skriftlige kommentarer fra den nominerede finansminister, Steven Mnuchin, til spørgsmål fra senatshøringen forleden.



"Styrken af dollar har historisk været bundet til styrken af den amerikanske økonomi og den tro, som investorerne har på at gøre forretninger i Amerika. Fra tid til anden kan en overdreven stærk dollar have negative kortsigtede implikationer på økonomien," noterer Mnuchin.



Mnuchin fortsætter med at beskrive at "en stærkere dollar øger dollars købekraft", samt at "i det omfang dollar styrkes i forhold til andre valutaer, vil aktiver prissat i disse andre valutaer blive billigere på dollarbasis."



Trods udtalelsernes økonomisk basale status svækkedes dollar, da svarene blev offentliggjort. Investorerne besindede sig dog, og markedet vendte tilbage til den sidelæns handel, mens effekterne af Donald Trumps tilbagetrækning af TPP-frihandelsaftalen vurderes.



"Dollar blev svækket som reaktion på Mnuchins kommentarer, men der er masser af bud koncentreret omkring 112-113 yen. Trump-regeringens protektionistiske holdning sammen med en dårlig stemning tynger dollar, selv om det ikke føles som om, markedet ønsker at forfølge tendens mod lavere niveauer," siger valutachef Takuya Iwasaki fra Bank of America i Tokyo til Bloomberg News.



Euro koster tirsdag morgen 1,0755 dollar mod 1,0735 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 112,85 yen mod 113,15 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS