Obligationer: Vigende renter kan sætte dagsordenen

Det er fortsat Donald Trump, der sætter sit præg på de finansielle markeder verden over - og det danske er ingen undtagelse, hvor det ventes, at ugen starter ud med en vigende rente.



I fredags steg renten på den danske tiårige statsobligation ellers med 4 basispoint til 0,40 pct. Men det var inden, at USA's 45. præsident, Donald Trump, blev taget i ed og holdt sin tiltrædelsestale.



Begivenheden svækkede den amerikanske dollar markant, og renten faldt - et scenarie, der fortsætter mandag morgen. På selve dagen for præsidentskiftet faldt den tiårige amerikanske rente med 1 basispoint til 2,47 pct., og mandag morgen falder renten markant på markedet i Tokyo til 2,44 pct.



Det er 6 basispoint lavere, end da de danske handlere gik hjem ved 17-tiden fredag.



Mandagens kalender er nærmest støvsuget for nøgletal, der kan påvirke de finansielle markeder i høj grad. Fra eurozonen kommer der i eftermiddag tal på forbrugertilliden i januar, hvilken har været stigende de seneste fire måneder. Det skyldes blandt andet en faldende ledighed, at reallønnen udvikler sig positivt samt lave renter.



"Det er sjældent, at forbrugertilliden påvirker de finansielle markeder - så skal der komme en meget stor overraskelse," påpeger Sydbank i en morgenkommentar til mandagens udvikling.



Ifølge et estimat fra Bloomberg News ventes forbrugertilliden i januar at lande på minus 4,8 mod minus 5,1 i december.



/ritzau/FINANS