Råvarer: Svækket dollar lægger bund under priserne

Råvarepriserne ligger med generelle stigninger mandag morgen, hvor en svækket afregningsvaluta - dollar - er med til at holde hånden under markederne.



Oliepriserne fastholder det forholdsvis høje niveau, som blev opnået fredag. En markant svækkelse af den amerikanske dollar lægger en solid grund under afregningspriserne, mens en tilsyneladende stor enighed mellem oliekartellet Opec og de andre lande i aftalen om produktionsreduktion om overvågning af overholdelse af aftaleindholdet sender positive bølger gennem markedet.



Aftalen har allerede reduceret produktionen med 80 pct. af det aftalte niveau ifølge den saudiarabiske olieminister Khalid al-Falih.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 55,60 dollar mod 55,65 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,30 dollar mod 53,45 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet ses stigende priser på baggrund af den svækkede dollar og de faldende renter. Begge dele er af afgørende betydning på prisdannelsen, hvortil kommer ædelmetallernes tiltrækning, når der er usikre tider på vej. Den nye amerikanske præsident, Donald Trump, gjorde ikke noget for at øge tilliden i weekenden - tværtimod - og investorerne reagerer med at sikre sig bag guldbarrerne.



Mandag morgen koster en ounce guld 1218 dollar mod 1203 dollar fredag eftermiddag.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5848 dollar mod 5809 dollar fredag.



