Valuta: Fredagens dollarretræte accelererer mandag morgen

Den amerikanske dollar fortsætter fredagens retræte på de internationale valutamarkeder mandag morgen, hvor skuffelsen over den nye amerikanske præsident, Donald Trump, er tydelig i de asiatiske markeder.



Manglen på indikationer fra Washington i weekenden og især Trumps - for markederne - indholdsløse tiltrædelsestale får markedsdeltagerne til at øge opmærksomheden på de risici, der er bygget ind i kurserne på såvel valutamarkedet som i rentemarkedet.



"Forsigtighed er temaet for denne uge, da markedet vil være meget modtagelig for politiske meldinger fra Trump og hans hold. Om Trump opnår højere velstand for USA, er stadig uvist. Og selv om hans politik set fra et globalt perspektiv kan resulterede i, at USA får en større del af kagen, er det usandsynligt, at selve kagen bliver større, hvis den globale handel falder," pointerer valutastrateg Rodrigo Catril fra National Australia Bank i Sydney over for Bloomberg News.



Især Donald Trumps gentagne understregninger af "Amerika først", når det gælder den kommende udenrigspolitik, har givet anledning til stigende bekymringer for en kommende handelsprotektionisme.



"Dollaren bliver solgt temmelig aggressivt mod især euro. Det er et dollarsalg på alle tangenter. Det ser ud til at være drevet af den umiddelbare usikkerhed, som Trumps tiltrædelsestale har skabt," siger valutachef Bart Wakabayashi fra State Street Global Markets i Hongkong til Reuters.



Og mens frygten for den globale handel og de stigende spændinger i kølvandet på Trumps udfald mod især Kina, er de kinesiske myndigheder i gang med at sælge ud af den enorme kinesiske beholdning af amerikanske T-bonds. Ved udgangen af november havde Kina for 1049 mia. dollar T-bonds, hvilket er det laveste i de seneste fem år.



Euro koster mandag morgen 1,0740 dollar mod 1,0680 dollar fredag.



Dollar koster samtidig 113,65 yen mod 115,05 yen fredag eftermiddag, mens der går 122,05 yen på en euro mandag morgen mod 122,85 yen fredag eftermiddag.



