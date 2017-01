Aktier: Asiatiske kurser stiger uden for Tokyo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,8 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex +1,0 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,3 Sydney ASX 200 -0,8

Der er stigende kurser på de asiatiske aktiemarkeder uden for Japan mandag, hvor mange af de mindre markeder får glæde af en svækkelse af dollar og faldende amerikanske renter.I modsætning hertil ligger markedet i Tokyo med solide fald på grund af valutaeffekten fra den svagere dollar.- Trumps tiltrædelsestale gav absolut intet nyt for investorer at hægte handlen op på, ud over gamle temaer om at økonomiske "blodbad" vil blive stoppet. Hans indikation om, at den hidtidige amerikanske politik ikke har sat Amerika i første række, lyder forkert, og dermed kan enhver tilbagerulning af politik vel vise sig at være mere negativ end det modsatte, vurderer den japanske Mizuho Bank i en rapport ifølge flere medier.De næste 100 dage vil dermed sandsynligvis holde markederne i en tilstand af nervøsitet omkring eventuelle udmeldinger, da den ny administration sandsynligvis vil lancere en stor diskontinuitet i forhold til de hidtidige amerikanske politiske synspunkter, noterer Mizuho Bank.Den mangelfulde kommunikation fra Washington svækker dollar, hvilket slår igennem på markedet i Tokyo, hvor Nikkei-indekset falder 0,8 pct., og det bredere Topix-indeks dropper 0,9 pct.De kinesiske markeder på fastlandet ligger modsat med stigninger. Shanghai Composite-indekset handles 0,3 pct. højere, og også CSI 300-indekset stiger 0,3 pct., mens børsen i Hongkong begrænser stigningen til 0,1 pct. målt på Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 1,0 pct., Singapores Strait Times øger 0,3 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks dropper 0,8 pct.De amerikanske aktiefutures ligger samtidig med fald på 0,2-0,3 pct. mandag morgen.TABELIndeksværdi klokken 06.20/ritzau/FINANS