Der er umiddelbart udsigt til et let sivende rentemarked fra start i fredagens handel med statsobligationer i det hjemlige marked.



Torsdag steg renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond godt nok med 5 basispoint til 2,48 pct., men det danske marked var med en stor del af vejen, og fredag morgen er renten igen på retur på markedet i Tokyo.



Det skyldes kommentarer fra chefen for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Janet Yellen, der sent torsdag påpegede, at selv om hun går ind for en strategi med gradvise forhøjelser af renten, er udsigterne usikre, ikke mindst på grund af den kommende finanspolitik fra den nyindsatte præsident Trump.



Og samtidig er effekten af den kommende finanspolitik uklar.



Den tiårige amerikanske rente handles fredag morgen i 2,46 pct., hvilket er 1 basispoint lavere, end da de danske handlere gik hjem torsdag.



Torsdag steg renten på toneangivende tiårige statsobligation herhjemme 4 basispoint til 0,36 pct.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne stort set uændret op. Antyder Trump restriktioner på handelsområdet kan det udløse rentefald," skriver Sydbank i en kommentar fredag.



Der er ingen større nøgletal fra det amerikanske marked i dag, hvor fokus er på USA's 45. præsident, Donald Trump, der tages i ed i Washington.



I nattens løb har der været kinesiske vækstdata for fjerde kvartal samt detailsalg og industriproduktion. Væksten viste en lille stigning i fjerde kvartal for første gang i to år, mens det overordnede indtryk var som ventet.



Fra Tyskland kommer der i morgenens løb producentpriser for december, og fra den hjemlige statstik offentliggøres detailsalg ligeledes for december.



/ritzau/FINANS