De amerikanske renter steg igen torsdag, om end stigninger ikke var helt så markant som dagen før, hvor centralbankchef Janet Yellens signaler om Federal Reserves forventede renteforhøjelser satte gang i markedet.



Torsdag lukkede den tiårige amerikanske rente i 2,48 pct. i New York efter en stigning på 5 basispoint i forhold til onsdagens slutniveau.



Efter markedets lukketid torsdag kommenterede Janet Yellen igen Federal Reserves overvejelser.



Hun påpegede, at hun går ind for en strategi med gradvise forhøjelser af renten, men understregede samtidig, at udsigterne er usikre, og at den kommende finanspolitik samt ikke mindst effekten af den er uklar.



Men inflationen er ikke noget problem. Centralbankchefen vurderer, at lønningerne kun er steget "beskedent", samt at fremstillingssektoren fortsat opererer langt under kapaciteten.



Fredag morgen falder renten derfor en smule tilbage på markedet i Tokyo. Her handles den tiårige rente til godt 2,45 pct.



Der er 2 basispoint lavere, end da de danske handlere gik hjem ved 17-tiden torsdag.



Ingen nøgletal fredag



Der er ingen nøgletal fredag, hvor dagens hovedbegivenhed er indsættelsen af Donald Trump som USA's 45. præsident.



Torsdag viste det påbegyndte boligbyggeri i USA en stigning til 1.226.000 enheder i december sig bedre end ventet. Økonomerne havde estimeret 1.188.000 enheder.



Antallet af byggetilladelser steg til 1.210.000 enheder. Her var konsensus blandt analytikerne ifølge Bloomberg 1.225.000 tilladelser.



Erhvervslivets aktivitetsindeks fra Federal Reserve Bank of Philadelphia for januar viste en stigning til 23,6. Økonomerne havde ventet et indeks på 15,3.



Og 234.000 meldte sig som førstegangsledige i sidste uge mod de ventede 252.000 nye ledige.



/ritzau/FINANS