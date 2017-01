Aktier: Yellen-kommentarer tolkes positivt i Tokyo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,8 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,4 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,7

Der er let stigende kurser på de asiatiske aktiemarkeder fredag morgen, men det er under lav volumen, da mange foretrækker at holde sig fra markedet, indtil USA's kommende præsident, Donald Trump, er taget i ed senere fredag.Investorerne er bange for den uforudsigelige Trumps første tiltag, som ventes at blev iværksat i løbet af weekenden."Der er en risiko for, at Trump kan overraske os med noget uventet, hvilket gør det svært for investorerne at foretage et træk. Kommentarer om at opløse Trans-Pacific Partnership-aftalen vil ikke komme som en overraskelse, men han kan tale om andre politikker vedrørende diplomati og handel," siger chefstrateg Juichi Wako fra Nomura Holdings i Tokyo ifølge Bloomberg News.Til gengæld læner de få tilbageværende aktive investorer sig op ad den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, der sent torsdag åbnede en ny vinkel i den amerikanske rentedebat.Yellen afviste, at Federal Reserve er faldet bag om kurven og vurderede, at selv om strategien med gradvise forhøjelser af renten er velovervejet, er udsigterne usikre og den kommende finanspolitik samt effekten af den er uklar.Bemærkningerne har sendt dollar i defensiven, hvilket bliver taget positivt op i Tokyo, hvor Nikkei-indekset stiger 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,6 pct.De kinesiske markeder på fastlandet ligger også med stigninger. Shanghai Composite-indekset handles 0,6 pct. højere, og CSI 300-indekset stiger 0,8 pct.Børsen i Hongkong falder samtidig 0,7 pct. målt på Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks og Singapores Strait Times med et plus på 0,1 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,2 pct., og Sydneys ASX 200-indeks dropper 0,7 pct.De amerikanske aktiefutures ligger samtidig blandede med fald i Dow Jones på 0,1 pct., mens S&P-futuren stiger 0,1 pct., og Nasdaq-futuren øger 0,2 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Yellen-kommentar sender dollar i defensiven LÆS OGSÅ: Råvarer: Stabilisering med mange investorer på sidelinjen TABELIndeksværdi klokken 06.15/ritzau/FINANS