Valuta: Yellen-kommentar sender dollar i defensiven

Den amerikanske dollar er i defensiven fredag morgen, hvor markedsdeltagerne forsøger at holde sig på måtten indtil de indledende effekter af indsættelsen af Donald Trump som USA's 45. præsident viser sig i weekendens løb.



Men i modsætning til onsdag, hvor Trump prøvede sig med verbal intervention mod en dollar, som i hans øjne er "for stærk", er det en kommentar fra den amerikanske centralbanks chef, Janet Yellen, der sender den amerikanske valuta i baggrunden.



Yellen afviste, at Federal Reserve er faldet bag om kurven, når det gælder om at forankre inflationspresset, og henviste til at lønningerne kun er steget "beskedent", samt at fremstillingssektoren fortsat opererer langt under kapaciteten.



Og hun vurderede, at selv om strategien med gradvise forhøjelser af renten er velovervejet, er udsigterne usikre og den kommende finanspolitik uklar.



"Yellen har lagt endnu en ubekendt ind i ligningen ved at vurdere, at Fed ikke er bag kurven. Markedet lænede sig op ad en strammerkurs, men hendes tale har åbnet døren for en to-vejs dollarrisiko, da de dollarpositive investorer viser en vis skuffelse over den seneste drejning," vurderer seniorhandler Stephen Innes fra Oanda Corp i Singapore ifølge Bloomberg News.



Janet Yellen noterede samtidig, at fremtidige ændringer i finanspolitikken blot er en af de mange usikkerheder, som Federal Reserve evaluerer, når de monetære bevægelser planlægges for de kommende måneder.



Og ikke alene er størrelsen, timingen og sammensætningen af eventuelle ændringer i finanspolitikken uklare, men skønnet over effekten på økonomien varierer også betydeligt.



Euro koster fredag morgen 1,0680 dollar mod 1,0620 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 114,70 yen mod 115,20 yen torsdag eftermiddag, mens der går 122,50 yen på en euro fredag morgen mod 122,35 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS