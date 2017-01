Relateret indhold Artikler

Der er formentlig lagt op til beherskede rentestigninger, når det danske obligationsmark åbner torsdag.



De amerikanske renter steg noget onsdag aften, efter at den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, signalerede, at Federal Reserve står klar til at hæve renten, hvis økonomien styrkes, i den takt som centralbank estimerer.



I eftermiddag vil markedsdeltagerne rette opmærksomhed mod Den Europæiske Centralbank, ECB, som holder rentemøde men i denne omgang dog ikke ventes at ændre på den pengepolitiske kurs.



"Vi venter ingen ændringer i den førte lempelige pengepolitik, da vi venter, at inflationen hverken i år eller til næste år vil nå op i nærheden af ECB's inflationsmål på 2 pct.," skriver Sydbank i sin morgenberetning.



"Ved dagens møde vil man i primært holde øje med centralbankchef Mario Draghis tale på det efterfølgende pressemøde. Fokus vil være på, hvad der siges om den seneste udvikling i inflationen," tilføjer de.



ECB's styringsrente ligger aktuelt på minus 0,4 pct., og banken køber endvidere obligationer for nye penge for 80 mia. euro om måneden. Fra og med april vil opkøbene være på 60 mia. euro og vil fortsætte resten af året.



Rentestigninger i USA



Onsdag lukkede den tiårige amerikanske rente i 2,43 pct. i New York efter en stigning på 11 basispoint i forhold til tirsdagens slutniveau. Torsdag morgen falder renten en smule tilbage på markedet i Tokyo. Her handles den tiårige rente til godt 2,41 pct.



Der er 4 basispoint højere, end da de danske handlere gik hjem ved 17-tiden onsdag. Herhjemme endte renten på den tiårige danske statsobligation onsdag i overkanten af 0,33 pct. - knap 3 basispoint højere end tirsdag.



Centralbankchef Janet Yellen bekræftede i en tale onsdag, at Federal Reserve er klar til at øge renten igen.



"Det er rimeligt at sige, at økonomien er tæt på fuld beskæftigelse, og at inflationen er på vej mod vores mål. Det er rimeligt at reducere niveauet for den monetære politik, sagde Janet Yellen, der pointerede, at timingen af den næste renteforhøjelse vil afhænge af, hvordan den reelle økonomi udvikler sig i de kommende måneder."



Torsdag kommer de ugentlige tal for nytilmeldte ledige, og der er også data for påbegyndt boligbyggeri og Philadelphia Fed-indekset.



/ritzau/FINANS