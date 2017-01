J.P. Morgan løfter Novo-kursmål med 5 pct

Analytikerne hos J.P. Morgan løfter kursmålet for aktien i Novozymes til 253 kr. fra tidligere 240 kr. Anbefalingen er uændret "overvægt", fremgår det af data fra Bloomberg News.



Novozymes kom onsdag med regnskab for fjerde kvartal.



Aktien startede med at stige på regnskabet og den prognose for 2017, som selskabet var kommet med, men stemningen vendte siden og den endte i bunden af C20 Cap med et fald på 4,7 pct. til 241,40 kr.



/ritzau/FINANS