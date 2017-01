De amerikanske renter steg markant onsdag, efter at centralbankchef Janet Yellen signalerede, at Federal Reserve står klar til at hæve renten, hvis økonomien styrkes, i den takt som centralbank estimerer.



Onsdag lukkede den tiårige amerikanske rente i 2,43 pct. i New York efter en stigning på 11 basispoint i forhold til tirsdagens slutniveau.



Torsdag morgen falder renten en smule tilbage på markedet i Tokyo. Her handles den tiårige rente til godt 2,41 pct.



Der er 4 basispoint højere, end da de danske handlere gik hjem ved 17-tiden onsdag.



Centralbankchef Janet Yellen bekræftede i en tale onsdag, at Federal Reserve er klar til at øge renten igen.



"Det er rimeligt at sige, at økonomien er tæt på fuld beskæftigelse, og at inflationen er på vej mod vores mål. Det er rimeligt at reducere niveauet for den monetære politik, sagde Janet Yellen, der pointerede, at timingen af den næste renteforhøjelse vil afhænge af, hvordan den reelle økonomi udvikler sig i de kommende måneder."



Tunge økonomiske data



Onsdagens økonomiske data viste, at forbrugerpriser som ventet steg 0,3 pct. i december på månedsbasis. Set i forhold til samme måned året før var stigningen - ligeledes som ventet - på 2,1 pct.



Kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg 0,2 pct. på månedsbasis og 2,2 pct. på årsbasis. Begge dele var som ventet.



Den amerikanske industriproduktion steg 0,8 pct. i december, hvilket oversteg økonomernes estimerede stigningstakt på 0,6 pct.



Novemberstigningen blev dog samtidig nedrevideret til minus 0,7 pct. fra 0,4 pct.



Kapacitetsudnyttelsen landede på 75,5 pct. i december, hvilket var en 0,1 pct.point mere end ventet. Måneden før var udnyttelsen 74,9 pct.



Ugens nøgletal



Torsdag kommer de ugentlige tal for nytilmeldte ledige, og der er også data for påbegyndt boligbyggeri og Philadelphia Fed-indekset.



/ritzau/FINANS