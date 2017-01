Aktier: Tokyo trækker op på baggrund af Yellen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,1 Topix +1,1 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,0 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,2

Der er stigende kurser på de japanske aktier torsdag morgen, mens en del af de øvrige markeder kun viser små udsving.Markedsbevægelserne reflekterer de bevægelser, som de finansielle markeder har udvist på baggrund af en tale af den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, der onsdag slog fast, at Federal Reserve er klar til at hæve renten yderligere, hvis den økonomiske udvikling lever op til centralbankens vurdering."Det er rimeligt at sige, at økonomien er tæt på fuld beskæftigelse, og at inflationen er på vej mod vores mål. Det er rimeligt at reducere niveauet for den monetære politik," pointerede Yellen.Yellens bemærkninger er blev vurderet som mere stram i tonen end ventet."Jeg tror, at markedet er på bagkant af Federal Reserves vurdering af potentialet for renteforhøjelser, så en stærkere dollar bør lægge mere pres på valutaerne i nogle af de nye markeder, mens det generelt skulle være godt for aktiemarkederne," siger makrostrateg Kay Van-Petersen fra Saxo Capital Markets til Marketwatch.Nikkei-indekset får stor glæde af den svækkede yen i forhold til dollar. Indekset stiger 1,1 pct., hvilket også gælder det bredere Topix-indeks.De kinesiske markeder på fastlandet ligger med små udsving. Markedsdeltgerne er så smår ved at gøre klart til næste uges nytårsfejring, der vil lægge landet øde hen i en hel uge."De kinesiske markeder vil sandsynligvis svinge forud for det kinesisk nytår i stedet for at bevæge sig i en klar retning. Investorerne forventer at den kinesiske regering vil fortsætte med at stabilisere markedet op til ferien," siger starteg Linus Yip fra First Shanghai Securities i Hongkong til Bloomberg News.Shanghai Composite-indekset falder 0,2 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et marginalt minus. Børsen i Hongkong falder samtidig 0,6 pct. målt på Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,3 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,2 pct., Singapores Strait Times stiger 0,2 pct., og Sydneys ASX 200-indeks alle øger 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på under 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Dollarkurs og renteniveau bestemmer retningen LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar styrkes igen - Yellen sætter Trump til vægs TABELIndeksværdi klokken 06.20/ritzau/FINANS