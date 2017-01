Råvarer: Dollarkurs og renteniveau bestemmer retningen

Råvarepriserne bliver torsdag morgen primært påvirket af ændringer i dollarkurs og renteniveau, der er opstået som effekt af den amerikanske centralbankchefs, Janet Yellens, udtalelser onsdag.



Janet Yellen bekræftede i en tale onsdag, at Federal Reserve er klar til at øge renten igen, samt at timingen af den næste renteforhøjelse vil afhænge af, hvordan den reelle økonomi udvikler sig i de kommende måneder.



I oliemarkedet er priserne så godt som uændrede, idet en styrket dollar afbalanceres af faldende amerikanske olielagre.



De amerikanske lagre af råolie faldt med 5 mio. tønder i den foregående uge ifølge den ugentlige rapport fra American Petroleum Institute, API.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 54,40 dollar mod 54,35 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 51,50 dollar mod 51,45 dollar onsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller bliver presset af udsigten til stigende renter i USA, samtidig med at en styrket dollar øger presset på afregningspriserne.



En ounce guld står torsdag morgen i 1203 dollar mod 1216 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 5797 dollar per ton fra 5777 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS