Valuta: Dollar styrkes igen - Yellen sætter Trump til vægs

Den amerikanske dollarstyrkelse er vendt delvist tilbage efter en kortvarig svækkelse, efter at USA's kommende præsident, Donald Trump, slog til lyd for at dollar er for stærk.



Dollarstyrkelsen torsdag kommer i kølvandet på en tale fra den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, onsdag aften.



Yellen pointerede, at den amerikanske økonomi er tæt på centralbankens mål om fuld beskæftigelse og stabile priser, samt at det ventes at fortsætte fremover og dermed dannes basis for nye renteforhøjelser.



"Det er rimeligt at sige, at økonomien er tæt på fuld beskæftigelse, og at inflationen er på vej mod vores mål. Det er rimeligt at reducere niveauet for den monetære politik," lød det fra Yellen, der fortsatte:



"Timingen af den næste renteforhøjelse vil afhænge af, hvordan den reelle økonomi udvikler sig i de kommende måneder."



Kommentarerne sendte Donald Trumps anmodning om en svagere dollar i dørken, mens renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond røg i vejret med en stigning på 11 basispoint til 2,43 pct.



"Der blev solgt dollar som en overdreven reaktion på de nylige politiske anmodninger, men den trend er blevet vendt, idet Yellens kommentarer bekræftede, at USA fortsat er på vej til at hæve renterne, mens økonomien fortsat er solid," siger valutchef Daisaku Ueno fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Bloomberg News.



Den tiårige amerikanske rente handles i 2,41 pct. på markedet i Tokyo torsdag morgen, og dermed er toppen taget af stigningen.



"Hvis Trump løsner finanspolitikken, som han siger, han vil, betyder det strammere pengepolitik og en stærkere dollar. Han kan ikke få det hele på én gang," siger valutachef David Bloom fra HSBCi Hongkong til Bloomberg News.



På det pengepolitiske møde i december anslog Federal Open Market Committee (FOMC) - der er centralbankens pengepolitiske komite - at centralbanken vil øge renten med 0,25 pct.point tre gange i år.



Euro ligger torsdag morgen i 1,0638 dollar mod 1,0695 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 114,58 yen mod 113,25 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS