Det danske obligationsmarked ventes onsdag at åbne tæt på uændret, mens investorerne kan se frem mod inflationstal fra både Europa og USA.



Det er lidt mere roligt end tirsdag, der var præget af små rentefald, da fokus på de finansielle markeder var rettet mod talen fra Storbritanniens premierminister, Theresa May, om planerne for et brexit.



Renterne på de amerikanske statsobligationer handles onsdag morgen tæt på niveauet ved dansk børslukketid tirsdag.



I New York lukkede den tiårige amerikanske rente tirsdag i 2,32 pct. efter et dyk på 7 basispoint i forhold til fredagens slutniveau. Mandag var der lukket i USA som følge af fejringen af Martin Luther King Day.



Kommentarer fra USA's kommende præsident, Donald Trump, om, at dollar er for stærk, sendte tirsdag den amerikanske valuta sydover, mens renterne dykkede.



Onsdag morgen tager markedet i Tokyo imod rentefaldet med et mindre rekyl, der sender den tiårige rente tilbage til knap 2,34 pct.



Onsdag kan markedsdeltagerne se frem til inflationstal for såvel eurozonen som USA i december.



I den forbindelse kan det bemærkes, at topchefen for den amerikanske centralbank i New York, William Dudley, tirsdag udtalte, at det nuværende inflationsniveau ikke er et problem, mens han samtidig erklærede sig optimistisk over for den nuværende økonomiske situation.



