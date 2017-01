De amerikanske renter faldt tirsdag efter den lange weekend. Kommentarer fra den kommende præsident Donald Trump om, at dollar er for stærk, sendte den amerikanske valuta sydover, mens renterne dykkede.



Tirsdag lukkede den tiårige amerikanske rente i 2,32 pct. i New York efter et dyk på 7 basispoint i forhold til fredagens slutniveau før den lange weekend.



Onsdag morgen tager markedet i Tokyo imod rentefaldet med et mindre rekyl, der sender den tiårige rente tilbage til knap 2,34 pct.



Donald Trumps bemærkninger om den amerikanske dollar, der kom i Wall Street Journal, fik de lange renter til at falde, mens dollar svækkedes over for såvel euro som yen og pund.



Blandt dagens andre verbale begivenheder pointerede topchefen for den amerikanske centralbank i New York, William Dudley, at inflation simpelt hen ikke er et problem, samt noterede, at han er optimistisk over for den nuværende økonomiske situation.



Fra nøgletalsfronten var der tirsdag tal for erhvervstilliden i New York-regionen, målt ved Empire Manufacturing-indekset. Indekset faldt til 6,5 i januar fra 7,6 måneden før, og udviklede sig dermed dårligere end ventet, idet der ifølge Bloomberg News var ventet et indeks på 8,5.



Samtidig blev tallet for december nedrevideret fra 9,0.



Ugens nøgletal



Onsdag byder på ugens tunge nøgletal, idet kalenderen byder på tal for forbrugerpriser, industriproduktion, kapacitetsudnyttelse og NAHB-boligindekset.



Torsdag kommer de ugentlige tal for nytilmeldte ledige, og der er også data for påbegyndt boligbyggeri og Philadelphia Fed-indekset.



/ritzau/FINANS