Aktier: Spredte asiatiske markeder afventer Yellen-tale

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng +1,3 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,6 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,4

Der er ingen ensrettet tendens på de fjernøstlige aktiebørser onsdag morgen.De japanske aktier startede i negativt territorium, men i takt med at dagen er skredet frem, er kursfaldene blevet reduceret betragteligt og til sidst vendt til plusser, mens aktierne i de kinesiske indeks Shanghai og Shenzhen fastholder den positive underliggerne trend.Og mens de japanske aktier har mærket presset fra tirsdagens udtalelse fra USA's kommende præsident, Donald Trump, om, at den amerikanske dollar er for stærk, er fokus rettet mod dagens amerikanske forbrugerpriser, Federal Reserve-chef Janet Yellens tale senere på dagen og Donald Trumps indsættelse som USA's præsident fredag."Med en styrkelse af yen er forventninger til yderligere opjusteringer i de japanske virksomheders indtjeningsestimater nedtonet. Der ventes volatile markedsbevægelser forud for Trumps indsættelse i slutningen af denne uge, mensinvestorerne reducerer handelsaktiviteten," siger chefstrateg Shinichi Yamamoto fra Okasan Securities i Tokyo ifølge Bloomberg News.Nikkei-indekset har fået vendt den negative indledning til et plus på 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks har vendt et drop på 0,2 pct. til en gevinst på 0,3 pct.De kinesiske markeder på fastlandet ligger lunt i svinget. Shanghai Composite-indekset stiger 0,3 pct., og CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,6 pct., mens børsen i Hongkong målt på Hang Seng-indekset modsat sendes 1,3 pct. op.Statskontrollerede investorer købte aktier mandag for at stabilisere markedet, og tirsdag fik de besked på ikke at sælge ud af beholdninger med stor vægt i benchmark-indeks."Kina gør det sandsynligvis, fordi det ønsker at male et positivt billede, mens præsident Xi er i Davos," siger økonom Tommy Xie fra Oversea-Chinese Banking Corp. i Singapore.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,1 pct., mens Sydkoreas Topix-indeks øger 0,1 pct., Singapores Strait Times falder 0,3 pct., og Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen af med et tab på 0,4 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,2 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Bølgegang afløst af stilhed LÆS OGSÅ: Råvarer: Dollarkurs bestemmer retningen TABELIndeksværdi klokken 06.15/ritzau/FINANS