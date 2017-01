Valuta: Bølgegang afløst af stilhed

De asiatiske investorer absorberer de store kursbevægelser, der har været mellem de globale valutaer på de internationale valutamarkeder siden tirsdagens asiatiske lukketid, og tirsdagens høje bølger er afløst af et næsten blikstille marked onsdag morgen.



Det betyder store gevinster for de asiatiske investorer i pund, mens også både euro og yen er godt med over for en generelt defensiv dollar i kølvandet af tirsdagens tale fra den britiske premierminister Theresa May om Storbritanniens farvel til EU og unionens indre marked.



Derudover præger kommentarer fra USA's kommende præsident, Donald Trump, om, at dollar er for stærk.



De politiske udtalelser satte gang i de statiske markeder og udløste markante udsving mellem de store valutaer. Men siden er markedet faldet tilbage, og investorerne afventer nu indsættelsen af Donald Trump fredag, hvorefter spændingen om hans første politiske tiltag stiger.



"Der kan komme noget mere rekalibrering, hvis Trump fortsætter med emner som toldsatser og dollars konkurrencesvækkelse. Men der helt klart en grænse for, hvor meget dollarsvækkelse Trump kan påføre. Når alt kommer til alt, er der et underliggende misforhold mellem en svagere dollar og Trump-påført inflation," siger økonom Vishnu Varathan fra Mizuho Bank i Singapore ifølge Bloomberg News.



Senere onsdag kommer de vigtige data for de amerikanske forbrugerpriser foruden en tale fra Federal Reserves topchef, Janet Yellen.



Pund ligger onsdag morgen i 1,2340 dollar mod 1,2375 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,0695 dollar mod 1,0690 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,10 yen mod 113,05 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS