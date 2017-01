Råvarer: Dollarkurs bestemmer retningen

Relateret indhold Artikler

De mest handlede råvarer ligger med blot små udsving onsdag morgen. Prissætningen læner sig op ad kursen på den amerikanske dollar, der bruges som fælles afregningsvaluta for størstedelen af de globale råvarer.



Tirsdag sendte den kommende præsident, Donald Trump, den amerikanske valuta mod syd efter kommentarer i avisen Wall Street Journal om, at dollaren er for stærk. Reaktionen kom prompte fra markedet, hvor svækkelsen sendte råvarepriserne op - for blot igen at falde tilbage til udgangspunktet for de fleste råvarers vedkommende.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 55,60 dollar mod 55,80 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,60 dollar mod 52,65 dollar tirsdag eftermiddag.



På guldmarkedet fik priserne hjælp af faldende amerikanske renter. Donald Trumps bemærkninger gav anledning til rentefald for de længere løbetider, og oversat til ædelmetalmarkedet gav det prisstigninger på guld.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1216 dollar mod 1214 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller er prisudsvingene begrænsede. Et ton kobber koster onsdag morgen 5763 dollar mod 5790 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS