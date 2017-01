Obligationer: Finansmarkederne gruer for Mays tale

Der kan være lagt op til små rentefald på det danske obligationsmarked tirsdag, hvor investorerne ikke mindst ser frem mod nyt fra den britiske premierminister, Theresa May, om den kommende brexit.



Udsigten til et skarpt brud mellem Storbritannien og EU medvirkede mandag til kursfald på aktiemarkederne og sendte renterne ned. Den udvikling fortsætter i Tokyo tirsdag morgen, hvor Nikkei-indekset taber 1,2 pct. Desuden falder den tiårige amerikanske rente med 3 basispoint til 2,36 pct.



Theresa May taler efter middagstid og at dømme efter de informationer, der er dukket op i medierne ventes premierministeren at lægge op til et ”hårdt” brexit, hvor Storbritannien ultimativt forlader det indre marked for at sikre sig kontrollen over blandt andet indvandringen.



Den hårde tone blev luftet i flere aviser i weekenden, og de finansielle markeder har reageret med risikoaversion og stigende usikkerhed. Det har øget efterspørgslen efter sikre papirer, og det kunne ses herhjemme mandag, hvor renten på den tiårige statsobligation faldt med 2 basispoint til 0,32 pct.



Inden Mays tale kan investorerne skæve til de tyske finansielle aktørers forventningsindeks, ZEW, der ventes at være steget til 18,4 i januar fra 13,8 i december.



Fra USA kommer der erhvervsindikator fra New York-regionen, der ventes at være faldet til 8,5 i januar fra 9,0 i december.



/ritzau/FINANS