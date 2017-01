De amerikanske renter lå stille mandag, hvor Wall Street og de øvrige amerikanske markeder var lukket for Martin Luther King Jr. Day.



Fredag lukkede den tiårige amerikanske rente i 2,39 pct. i New York efter en stigning på 3 basispoint i forhold til torsdagens slutniveau.



Tirsdag morgen er markedet i Tokyo igen åbent for handel med de amerikanske T-bonds. Investorerne er dog ganske afventende op til den britiske premierminister Theresa Mays tale om EU-skilsmissen, der ventes at lægge op til et hårdt brexit, hvor Storbritannien ultimativt forlader det indre marked for at sikre sig kontrollen over blandt andet indvandringen.



Den hårde tone blev luftet i flere britiske aviser i weekenden, og de finansielle markeder har reageret med risikoaversion og stigende usikkerhed.



Det har øget efterspørgslen efter sikre papirer og dermed efter blandt andet T-bonds. Resultatet er et rentefald på T-bondmarkedet i Tokyo, hvor den tiårige rente ligger i godt 2,36 pct. tirsdag morgen.



Ugens nøgletal



Indeværende uge byder på flere af de tunge nøgletal. Tirsdag lægges der blødt ud med Empire Manufacturing, mens onsdag er ugens store dag, da der skrues op for forbrugerpriser, industriproduktion, kapacitetsudnyttelse og NAHB-boligindeks.



Torsdag står på de ugentlige tal for nytilmeldte ledige, og der er også data for påbegyndt boligbyggeri og Philadelphia Fed-indekset.



/ritzau/FINANS