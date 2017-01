Valuta: Stilstand og nervøsitet inden britisk EU-tale

Der er stilstand på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor markedsdeltagerne i vid udstrækning står på sidelinjen, mens der ventes på den britiske premierministers tale om bruddet med EU senere på dagen.



Talens indhold er dog lækket til adskillige medier, og markedet har indregnet en skarp skilsmisseerklæring fra Theresa May, der vurderes at ville trække Storbritannien ud af Den Europæiske Unions indre marked og gå solo globalt.



Spørgsmålet ses nu at være, hvor hård retorikken er, og analytikere vurderer, at en stejl holdning kan sende sterling under 1,20 dollar for første gang i mere end 30 år.



Det vil i så fald blive en kortvarig affære, idet markedet allerede har taget højde for så godt som enhver vinkel i skilsmissen.



"Downing Street har en lang tradition for at fodre info til pressen på forhånd for at neutralisere chokket af den politik, de er ved at løfte sløret for ved at give et snigkik," påpeger valutastrateg Gareth Berry fra Macquarie Bank i Singapore i et notat ifølge Bloomberg News.



Usikkerheden om Storbritanniens farvel til EU-samarbejdet giver efterspørgsel efter yen som led i den traditionelle søgen efter sikre investeringer, når der er usikkerhed om store begivenheder.



Men der er ikke tale om en markant kapitalflugt på nuværende tidspunkt.



"Det er ikke sandsynligt, at der vil være et accelererende udsalg i dollar-yen, men den underliggende tendens synes af være vedvarende," siger valutachef Shigeki Yoshitoshi fra Australia & New Zealand Bank Group i Tokyo til Bloomberg News.



Pund ligger tirsdag morgen i 1,2070 dollar mod 1,2045 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster samtidig 1,0625 dollar mod 1,0595 dollar mandag, mens dollar koster 114,10 yen mod 114,20 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 0,8805 pund på euro tirsdag morgen mod 0,8795 pund mandag, mens der går 121,25 yen på en euro mandag morgen mod 121,00 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS