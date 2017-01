Råvarer: Små oliepris-stigninger og risikoaversion i guld

Der er små stigninger i oliepriserne og ædelmetallerne tirsdag morgen, hvor investorerne i lighed med de øvrige finansielle markeder afventer ugens store begivenheder i form af dagens tale fra den britiske premierminister, Theresa May, og indsættelsen af Donald Trump som amerikansk præsident fredag.



For oliens vedkommende er der samtidig Opecs produktionsreduktions-aftale at forholde sig til. Niveauet for nedsættelser og overholdelsen af aftalen gør, at udsigterne for en stigende global efterspørgsel bør være nok til at afbalancere

markedet ved udgangen af første halvår af 2017, ifølge Saudi Arabiens energiminister Khalid Al-Falih. Det betyder, at den seks måneder lange aftaleperiode sandsynligvis ikke behøver at blive forlænget.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 55,80 dollar mod 55,50 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,50 dollar mod 52,35 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet slår den politiske usikkerhed og den afledte risiko-aversion igennem.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1206 dollar mod 1202 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5811 dollar mod 5904 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS