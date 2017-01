Der er umiddelbart udsigt til mindre rentefald fra start i mandagens handel med danske statsobligationer.



Fredag steg renterne både herhjemme og i USA, efter at nøgletal ellers viste en umiddelbar skuffelse i det amerikanske detailsalg og tillidsindekset fra University of Michigan.



Trods skuffelsen ligger forbrugertilliden fra Michigan dog fortsat på et meget højt niveau, noterer Sydbank.



"På trods af et marginalt fald fra decembers rekordhøje niveau vidner indekset stadig om særdeles positive miner blandt de amerikanske forbrugere," skriver banken i sin morgenrapport.



Efter dansk lukketid gik noget af rentestigningerne i USA i sig selv igen, og den tiårige amerikanske rente lukkede 2 basispoint lavere, end den havde befundet sig i, da de danske handlere gik hjem - i 2,39 pct.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte fredag 3 basispoint højere i 0,34 pct. På samme tidspunkt var den tiårige amerikanske rente i 2,41 pct.



Mandag byder ikke på nøgletal af betydning, og derfor forventes handlen at blive ganske afdæmpet.



"I fravær af væsentlige økonomiske nøgletal venter vi en forholdsvis rolig dag på obligationsmarkederne," spår Sydbank.



Forventningen understøttes af, at der mandag er lukket på det amerikanske marked grundet fejringen af Martin Luther King Day.



/ritzau/FINANS