Aktier: Trump og May skaber risikoavertion på asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,9 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng -1,0 China Shanghai Composite -1,4 China CSI 300 -1,1 Taiwan Taiex -0,9 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 +0,4

Der er kursfald i Fjernøsten mandag morgen, hvor en blanding af risikoaversion og valutafrygt på de asiatiske aktiemarkeder sender de store børser i knæ.Den forestående indsættelse af Donald Trump som USA's præsident senere på ugen, samt meldinger fra London om at premierminister Theresa May forbereder en hård brexit, sender modvilje mod at påtage sig risiko gennem markedet, mens investorerne gemmer sig de traditionelle steder i urolige tider - det vil sige i guld, i japanske yen og schweizerfranc."Bevægelser i de finansielle markeder er blevet mere begrænsede forud for den kommende præsident Trumps indsættelse på fredag," påpeger chefstrateg Shoji Hirakawa fra Tokai Tokyo Research Institute Co. i Tokyo ifølge Bloomberg News.I Tokyo bliver den styrkede yen modtaget med nedadvendte mundvige. Nikkei-indekset falder 0,9 pct., og også det bredere Topix-indeks dropper 0,9 pct.Det ser ikke meget bedre ud på de kinesiske markeder på fastlandet. Også her har Donald Trump et horn i siden på valutakursudviklingen. Samtidig lurer udsigterne til, at en handelskrig kan blusse op.Shanghai Composite-indekset falder 1,4 pct., og CSI 300-indekset ligger med et minus på 1,1 pct., mens børsen i Hongkong samtidig sendes 1,0 pct. lavere målt på Hang Seng-indekset.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på omkring 0,2 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Blandet udvikling uden de store udsving LÆS OGSÅ: Valuta: Avisartikel sender pundet i dørken TABELIndeksværdi klokken 05.35/ritzau/FINANS