Råvarer: Blandet udvikling uden de store udsving

Råvarepriserne ligger med en blandet prisudvikling mandag morgen, uden at der dog er tale om markante udsving.



Oliepriserne fastholder det forholdsvis høje niveau, som er opnået i kølvandet af oliekartellet Opecs produktions-reduktionsaftale, der indtil videre synes at holde.



Og med et faldende antal borerigge i USA i fredagens opgørelse fra Baker Hughes, er der lagt et solidt fundament under prisudviklingen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 55,65 dollar mod 55,45 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,55 dollar mod 52,40 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet er der tegn på stigende efterspørgsel grundet de stigende politiske spændinger mellem den kommende præsident Donald Trump i USA og Beijing, foruden fra den hårdere tone fra den britiske premierminister Theresa May, som er meldt ud i forhold til Storbritanniens farvel til EU.



Mandag morgen koster en ounce guld 1203 dollar mod fredag eftermiddags 1194 dollar.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5906 dollar mod 5901 dollar fredag.



/ritzau/FINANS