Valuta: Avisartikel sender pundet i dørken

Der er bud efter japanske yen, mens det britiske pund bliver kaster i grams mandag morgen på de internationale valutamarkeder.



Pundets problemer stammer fra en artikel i den ansete britiske søndagsavis Sunday Times, der rapporterede, at den britiske premierminister, Theresa May, har til hensigt at trække Storbritannien ud af Den Europæiske Unions indre marked for at genvinde kontrollen over Storbritanniens ydre grænser, begrænse indvandringen og sikre en suveræn britisk lovgivning.



Sterling droppede fra morgenstunden, da markedet åbnede i New Zealand søndag aften dansk tid. Også euro blev ramt af signalerne fra London, mens yens attraktive stilling som investeringshavn i usikre tider blussede op.



"Markedet er nu positioneret til en temmelig hårdtslående retorik fra Theresa May, og et hårdt brexit. Et fuldstændigt brud med det indre marked synes mere og mere sandsynligt. Udsigten til volatilitet er nu særdeles høj," vurderer markedsstrateg Chris Weston fra IG Ltd. i Melbourne ifølge Bloomberg News.



Det britiske pund er faldet 19 pct. i forhold til dollar, siden et flertal af briterne valgte at forlade EU. Det skete ved folkeafstemningen i juni.



"Meldingerne fra Storbritannien katalyserer risikoaversion, og det tynger på yen krydserne og de valutaer, som er letpåvirkelige af den generelle tilstand for risikoappetitten," pointerer kapitalforvalter Jun Kato fra Shinkin Asset Management i Tokyo over for Bloomberg News.



Pund ligger mandag morgen i 1,2030 dollar mod 1,2185 dollar fredag eftermiddag.



Man skal helt tilbage til starten af 1985 for at finde tilsvarende lav pundkurs over for den på det tidspunkt almægtige dollar i de glade Ronald Reagan dage, hvor den amerikanske valuta kostede over 12 gode danske kroner.



Euro koster samtidig mandag 1,0610 dollar mod 1,0625 dollar fredag, mens dollar koster 114,15 yen mod 115,00 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 0,8820 pund på euro mandag morgen mod 0,8720 pund fredag, mens der går 121,10 yen på en euro mandag morgen mod 122,20 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS