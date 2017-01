Råvarer: Sidelæns handel i olie og guld

Oliepriserne ligger fortsat i nærheden af det højeste niveau i halvandet år, mens ædelmetallerne siver let efter en mindre styrkelse af afregningsvalutaen, dollar.



I oliemarkedet er fokus på den igangværende produktionsreduktion i Opec-regi, og de seneste data tyder på, at Saudi-Arabien har reduceret produktionen til under det fastsatte mål, hvilket imødegår den stigning i den amerikanske råolieproduktion, der er sket i takt med at priserne er kravlet op.



Saudi-Arabien har generelt et højere niveau af integritet i forhold til øvrige medlemmer af Opec, men det er stadig for tidlige at vurderer, hvad der kollektivt sker med nedskæringerne, vurderes det.



Indtil videre er meldingen ifølge De Forenede Arabiske Emiraters energiminister, Suhail Al Mazrouei, at de og andre producenter i området hidtil har overholdt de aftalte nedskæringer



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 56,10 dollar mod 55,85 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,10 dollar mod 52,85 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller bliver presset en anelse af en let styrkelse af dollar i kølvandet af stigende amerikanske renter.



En ounce guld står fredag morgen i 1193 dollar mod 1204 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen trukket op til 5872 dollar per ton fra 5849 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS