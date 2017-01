Valuta: Tovtrækkeriet om Trump-effekten fortsætter

Der er spændinger på valutamarkedet fredag morgen, hvor store amerikanske banker anbefaler at købe dollar, mens en del af de mere skeptiske investorer fortsætter med at afvikle de dollarpositioner, der blev indgået i begejstring over Donald Trumps valgsejr og de udsigter til højere amerikanske renter, som den medførte.



Såvel Citigroup som Morgan Stanley anbefaler at købe dollar på bekostning af yen på baggrund af netop en forventning om højere amerikanske renter - en forventning, der blev understøttet af en lille håndfuld af den amerikanske centralbanks topfolk torsdag, hvor topcheferne fra Federal Reserve og Atlanta, Chicago, St. Louis og Dallas samstemmende udtrykte en generel støtte til tre renteforhøjelser i år.



Samtidig indikerede de nødvendigheden af at vurdere Federal Reserves balancepolitik, i takt med at normaliseringen fortsætter.



Og fra den absolutte top - centralbankdirektør Janet Yellen - pointeres det, at den amerikanske økonomi ikke står over for alvorlige kortsigtede forhindringer, samt at inflationen er tæt på 2 pct.-målet.



"Den største bekymring synes at være den fortsatte afvikling af positioner, som blev bygget op på optimisme over Trumps finanspolitiske løfter," lyder det fra finanshuset Brown Brothers Harriman & Co. i et notat ifølge Bloomberg News.



Samtidig vurderes det, at de tekniske indikatorer tyder på, at lavpunktet for dollar/yen er fundet.



Euro koster fredag morgen 1,0610 dollar mod 1,0650 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 115,05 yen mod 114,05 yen torsdag eftermiddag, mens der går 122,05 yen på en euro fredag morgen mod 121,45 yen torsdag eftermiddag.



