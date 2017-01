Aktier: Japanske aktier bidrager til fremgang i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,7 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 -0,8

Der er blandet udvikling på de asiatiske aktiemarkeder fredag morgen, men den generelle tendens er positiv.Gårsdagens dyk i Japan er vendt efter kommentarer fra den amerikanske centralbanks topfolk om, at tre renteforhøjelser i USA synes at være passende i 2017, med mindre nye politiske initiativer presser behovet for endnu højere renter op."Den negative reaktion på den kommende præsident Trumps pressekonferencen var nok lidt overdreven," siger senioranalytiker Tomoichiro Kubota fra Matsui Securities ifølge Bloomberg News.I Tokyo får markedet samtidig hjælp af en svagere af yen, mens gode resultater fra virksomhederne i den indledende regnskabssæson giver markedet et løft."Firmaer som Fast Retailing og Seven & I Holdings har rapporteret solide resultater uden at være afhængige af en svagere yen, og det giver ekstra håb for indtjeningen fremadrettet," vurderer Tomoichiro Kubota.Nikkei-indekset stiger 0,7 pct., mens det bredere Topix-indeks øger 0,5 pct.De kinesiske markeder på fastlandet ligger blandede. Shanghai Composite-indekset falder 0,1 pct., mens CSI 300-indekset ligger med en gevinst på 0,4 pct., hvilket også gælder Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong.Blandt de mindre markeder er gårsdagens lettelse erstattet af fornyet frygt for handelsbegrænsninger. Sydkoreas Kospi-indeks ligger med et minus på 0,5 pct., og Taiwans Taiex-indeks falder 0,3 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks lukker ugen af med et tab på 0,8 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på lidt under 0,1 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Tovtrækkeriet om Trump-effekten fortsætter

TABELIndeksværdi klokken 06.15/ritzau/FINANS