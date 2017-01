Obligationer: Intet nyt fra Trump vil give rentefald herhjemme

Relateret indhold Artikler

Det bliver givetvis små rentefald, som vil præge det danske obligationsmarked torsdag morgen, hvor investorerne skal fordøje onsdagens pressemøde med den kommende amerikanske præsident, Donald Trump.



Modsat flere økonomers forventninger kom republikaneren, der tiltræder præsidentposten 20. januar, ikke med meget nyt omkring sin økonomiske politik.



Det satte sig efterfølgende i det amerikanske obligationsmarked, hvor renterne faldt med 5-6 basispoint oven på pressemødet, der fra flere sider bliver beskrevet som en kaotisk omgang.



"Den tiårige amerikanske rente faldt i aftes til 2,36 pct., og i nat er renten faldet yderligere til omkring 2,33 pct."



"Baggrunden er primært, at Trump i går ikke kom med anvisninger på, hvilke tiltag han vil gøre for at få sat mere fart på den amerikanske økonomi," noterer Sydbank i en morgenanalyse.



Herhjemme dykkede renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation onsdag med 3 basispoint til 0,33 pct., og meget tyder på, at den kan fortsætte ned torsdag.



Fra makrofronten kommer der flere nøgletal, der kan tage fokus. Det gælder særligt tal for den tyske BNP-vækst, som lander klokken 10, mens der ud på eftermiddagen kommer amerikanske ledighedstal.



Derudover vil der være taler fra hele fem lokalchefer i den amerikanske centralbank, hvor et par af dem dog først er efter dansk børslukketid.



/ritzau/FINANS