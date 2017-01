Råvarer: Høje oliepriser trods stigende lagre

Oliepriserne ligger fortsat i nærheden af halvandet års højeste niveau, mens ædelmetallerne får en hjælpende hånd fra de amerikanske renter, der fortsætter onsdagens vigende tendens i New York på markedet i Tokyo torsdag morgen.



I oliemarkedet er priserne så godt som uændrede trods en forøgelse af såvel de amerikanske lagre som produktionen.



De amerikanske raffinaderier brugte 17,1 mio. tønder råolie om dagen i sidste uge, og det er det højeste siden 1989 ifølge data fra Energy Information Administration.



Samtidig har De Forenede Arabiske Emirater og de andre Golf-producenter indtil videre overholdt de aftalte nedskæringer ifølge U.A.E.'s energiminister, Suhail Al Mazrouei.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 55,10 dollar mod 55,25 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,20 dollar mod 52,25 dollar onsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller får comeback af faldende amerikanske renter. Det holder hånden under markedet med stigende priser til følge.



En ounce guld står torsdag morgen i 1197 dollar mod 1180 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 5741 dollar per ton fra 5767 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS