Valuta: Trump-tavshed sender dollar i defensiven

Den amerikanske dollar er sendt i defensiven torsdag morgen, hvor onsdagens pressekonference med den kommende præsident Donald Trump ikke gav svar eller bekræftelse på de mange finanspolitiske planer, der er indprist i såvel rente som i valutamarkedet.



Donald Trumps pressekonference, der er den første siden flere måneder før præsidentvalget i november, gav ingen nye oplysninger om hans økonomiske forslag til stimulus. Det har fået skuffede investorer til at begynde en afvikling af de handler, der blev indgået i forventning om højere budgetunderskud og massive infrastrukturarbejder.



"Stemningen er ikke særlig god omkring dollar-yen. Der var ikke meget indhold i den kommende præsident Trumps pressemøde, så det ser ud til at vi bliver nødt til at vente indtil indsættelsen den 20. på de konkrete detaljer om den kommende politik. Det giver risiko for, at positionerne fortsat bliver gradvist afviklet," siger valutachef Shigeki Yoshitoshi fra Australia & New Zealand Banking Group i Tokyo ifølge Bloomberg News.



Investorerne har kvitteret med at sende de amerikanske renter mod syd, hvilket svækker den ellers så mægtige amerikanske valuta.



De amerikanske T-bonds handles for den toneangivende tiårige obligations vedkommende med en rente på 2,33 pct. på markedet i Tokyo torsdag morgen, hvilket er 6 basispoint lavere end onsdag eftermiddag.



Den lavere rente indsnævrer det rentespænd, der er kendetegnende for forholdet mellem valutaerne i USA kontra Tyskland og Japan - dollar kontra euro og yen - og som danner baggrund for den kraftige styrkelse, som dollar har opnået gennem de seneste tre måneder.



Men store dele af styrkelsen er bundet op på forventninger til den kommende præsident Donald Trump og de luftige planer, som han har ytret i valgkampen om skattelettelser og større budgetunderskud, som i sidste ende kan få den amerikanske forbundsbank til at hæve renterne mere end hidtil antaget.



Euro ligger torsdag morgen i 1,0605 dollar mod 1,0475 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 114,50 yen mod 116,75 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,45 yen på en euro torsdag morgen mod 122,30 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS