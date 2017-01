Obligationer: Rentero i sigte frem mod Trump-tale

Der ventes stilstand på de europæiske obligationsmarkeder onsdag morgen, da handlerne afventer talen fra USA's kommende præsident, Donald Trump, onsdag eftermiddag dansk tid.



Det ventes, at den kommende præsident vil blive en smule mere konkret i sine politiske udmeldinger, efter at han siden sin valgsejr i november sidste år mest har ytret sig på Twitter.



Alt i alt peger det på en dag på det danske obligationsmarked meget lig tirsdag, der - trods flere små udsving - stort set sluttede, som den startede. Renten på den tiårige danske statsobligation endte i 0,36 pct., hvilket var 1 basispoint lavere end niveauet ved dansk lukketid mandag.



Den tiårige amerikanske rente lød på 2,37 pct. tirsdag, da de danske handlere gik hjem - og onsdag morgen handles den en smule højere i 2,38 pct. på markedet i Tokyo.



Inden Trumps pressekonference er kalenderen onsdag ikke præget af tunge nøgletal, der kan rykke rundt på udviklingen på de finansielle markeder.



Først torsdag kommer der igen til at ske noget på den front, når der blandt andet kommer tal for industriproduktion i eurozonen for november, mens det ugentlige tal for antallet af nytilmeldte ledige i USA også offentliggøres.



"I fravær af væsentlige økonomiske nøgletal venter vi en rolig udvikling på obligationsmarkederne i dag, men Trump kan eventuelt påvirke obligationsmarkederne," skriver Sydbank i en kommentar til onsdagens udvikling.



Donald Trump holder pressekonference klokken 17 dansk tid.



/ritzau/FINANS