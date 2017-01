Valuta: Stille marked op til Trump-pressekonference

Der er ikke meget bevægelse i kurserne på de internationale valutamarkeder onsdag morgen.



Investorerne holder sig på måtten og tager ophold på sidelinjen op til dagens pressekonference med den kommende amerikanske præsident Donald Trump.



Pressekonferencen er den første offentlige mulighed for at får svar på de mange spørgsmål, der har hobet sig op siden præsidentvalget i november.



Hidtil har de politiske meldinger fra Trump været giver via Twitter, hvor udfald mod dette og hint har sat dagsordenen, uden at det har været muligt at følge op på den ensidige kommunikationsform.



Der er derfor stor usikkerhed om, hvorvidt Donald Trumps udsagn står til troende, eller om der er justeringer i de til tider noget bombastiske tweets, der har præget den politiske forventning.



"Ingen ved, hvad Trump vil sige, men hvis det er den generelle vurdering, at han ikke forsøger at tale dollar ned, bør det støtte (den amerikanske valuta, red.) yderligere. Så længe den amerikanske vækst og beskæftigelse ikke påvirkes, tror jeg ikke, at en stærk dollar vil få øjenbrynene til at løftes," vurderer valutachef Yunosuke Ikeda fra Nomura Securities i Tokyo over for Bloomberg News.



Netop den styrkede dollar kan blive Trumps akilleshæl, da det i sig selv øger rentabiliteten i en udflytning af amerikansk industri til andre lande - stik mod den kommende præsidents intentioner.



Pressekonferencen finder sted onsdag klokken 17 dansk tid.



Euro koster onsdag morgen 1,0550 dollar mod 1,0595 dollar tirsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 116,05 yen mod 115,30 yen tirsdag eftermiddag, mens der går 122,45 yen på en euro onsdag morgen mod 122,15 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS