Aktier: Generelle stigninger i tilbageholdende asiatisk marked

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex -0,0 Sydkoreas Kospi +1,6 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,2

Der er generelle kursstigninger i de asiatiske aktiemarkeder, hvor kun børserne på det kinesiske fastland viser en nedadgående tendens.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Toshiba stiger med over 4 pct. i håb om redningsplan Men mange investorer holder sig tilbage på grund af dagens pressekonference med den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, idet det er første mulighed for at få uddybet de mange politiske meldinger fra Trump gennem Twitter siden præsidentvalget i november."Der er stadig købsappetit fra individuelle investorer, der var ude af stand til at komme med på det seneste rally. Men det er svært at påtage sig store mængder risiko, før den kommende præsident Trumps tale," siger chefanalytiker Hiroyasu Iida fra Aizawa Securities i Tokyo ifølge Bloomberg News.I Tokyo får markedet hjælp fra en svækkelse af den japanske yen over for dollar. Nikkei-indekset stiger 0,4 pct., mens det bredere Topix-indeks øger 0,5 pct.De kinesiske markeder på fastlandet har til gengæld en skidt dag."Vi ved ikke, hvordan markedet vil reagere på Mr. Trumps pressekonference i øjeblikket, så vi er i en vent og se situation. På mellemlangt til langt sigt bør den kinesiske indenlandske efterspørgsel efter råvarer og ædelmetaller give basis for investeringer," siger fundmanager Naoki Fujiwara fra Shinkin Asset Management i Tokyo til Bloomberg News.Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset falder begge 0,6 pct., mens børsen i Hongkong samtidig lægger fra med et positivt spring på 0,6 pct. i Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder ligger Sydkoreas Kospi-indeks med et plus på 1,6 pct., og Singapores Strait Times stiger 0,3 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks lukker handelsdagen af med en stigning på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald omkring 0,1 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Stille marked op til Trump-pressekonference



LÆS OGSÅ: Råvarer: Småfald i olieprisen efter ventet øget amerikansk produktion TABELIndeksværdi klokken 06.15/ritzau/FINANS