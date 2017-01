Råvarer: Oliepris stabiliserer sig efter stort fald

Relateret indhold Tilføj søgeagent OPEC

Oliepriserne har tirsdag morgen stabiliseret sig efter en større nedtur mandag, da de foregående dages stigninger blev neutraliseret.



Det var på ny fokus på ubalancen mellem udbud og efterspørgsel på markedet, der satte oliepriserne under pres mandag, hvor prisen på en tønde af den amerikanske referenceolie, WTI, faldt 3,8 pct. til 51,96 dollar per tønde.



Faldet var i gang, da det danske finansmarked lukkede mandag kl. 17, da olieprisen lå i 52,50 dollar, og fortsatte senere på aftenen.



Futuren på den europæiske referenceolie, Brent, ligger tirsdag morgen endvidere 0,2 pct. højere i 55,04 dollar efter faldet på 3,8 pct. mandag. Da det danske marked lukkede, var prisen 55,45 dollar per tønde.



Mandag sagde den kuwaitiske olieminister, Essam Al-Marzouk, ifølge Bloomberg News, at olieproducerende lande, inklusive Saudi-Arabien, Rusland og Irak, har annonceret produktionsnedskæringer, der dækker hovedparten af den aftale, der blev indgået af Opec og partnere sidste år.



Ifølge Jonathan Barratt, investeringschef hos Ayers Alliance Securities, er der en rebalancering af markedet i gang i overensstemmelse med de vedtagne aftaler, men ifølge ham er niveauet på 55 dollar for WTI svært at bryde, fordi det er set som en niveau, som kan udløse mere udbud.



Onsdag kan markedsdeltagerne se frem til tal for udviklingen i de amerikanske olielagre, og det ventes ifølge Bloomberg News at vise en stigning på 2 mio. tønder.



På guldmarkedet er der tirsdag morgen beherskede stigninger på menuen. En ounce guld koster 1186,59 dollar mod 1181,10 dollar mandag eftermiddag. De seneste tre uger er guldprisen steget fra et niveau lige over 1130 dollar per ounce.



På kobbermarkedet koster et ton kobber tirsdag morgen 5639,50 dollar, hvilket er 0,9 pct. højere end mandag.



/ritzau/FINANS