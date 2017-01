Valuta: Dollar sat på udsalg før Trump møder pressen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

Dollar er tirsdag morgen yderligere svækket over for den japanske valuta, yen, mens handlere ser frem mod, at den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, holder pressekonference onsdag.



Svækkelsen sker, da der hersker en stemning af risikoaversion. Flere handlere har benyttet lejligheden til at hjemtage noget profit samt at skille sig af med nogle lange positioner på dollar, skriver Reuters.



Tirsdag morgen koster dollar 115,53 yen mod 116,36 yen mandag ved dansk lukketid. Dollar er svækket fra et niveau på 117,53 dollar mandag ved 7-tiden.



Dollar-udsalget ser dog ud til at standse før 115-mærket, mener Yukio Ishizuki, der er valutastrateg ved Daiwa Securities, ifølge Bloomberg News.



"I og med, at der er så store forventninger bygget op omkring Trumps politik, samt i lyset af det faktum, at markedet er i gang med en korrektion, er det en anelse foruroligende at opbygge lange positioner på dollar," siger Yukio Ishizuki til Bloomberg News.



Over for euro er dollar ligeledes svækket i forhold til mandagens niveau. Der skal tirsdag morgen 1,0606 dollar til en euro, hvor der mandag klokken 17 gik 1,0555 dollar per euro.



/ritzau/FINANS