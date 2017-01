Aktier: Tokyo indleder ugen med fald i et ellers blandet asiatisk marked

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5% Topix -0,6% Hongkongs Hang Seng +0,6% China Shanghai Composite -0,1% China CSI 300 +0,04% Taiwan Taiex -0,04% Sydkoreas Kospi -0,3% Indiens BSE Sensex +0,5% Singapores STI +0,3% Sydney ASX 200 -0,8%

De asiatiske aktier viser en blandet udvikling tirsdag morgen med fald særligt i Tokyo og stigninger flere andre steder, herunder i Hongkong.Markedet i Tokyo holdt dog lukket mandag grundet den såkaldte Myndighedsdag og nåede dermed ikke at blive eksponeret mod den negative stemning, som generelt prægede ugens første handelsdag på flere andre børser i verden.Endvidere er den japanske yen blevet styrket to dage i træk, hvilket også lægger en dæmper på interessen for de japanske aktier, hvilket særligt gælder de eksportorienterede virksomheder.Det japanske Nikkei 225-indeks ligger tirsdag morgen til et fald på 0,7 pct., og Topix-indekset falder 0,6 pct. Ligesom det var tilfældet i Europa mandag, er det særligt bankerne og energiaktierne, der trækker ned. Sidstnævnte rammes af et fald i oliepriserne.Otsuka Holdings trodser udviklingen og stiger 8,9 pct., efter nyheden om at selskabet per 24. januar indtræder i Nikkei 225 som erstatning for Mitsumi, som fusionerer med et andet selskab i indekset."Et fokus for ugen vil være en pressekonference onsdag, hvor Trump ventes at give flere detaljer om de politikker, som han vil implementere efter hans tiltrædelse 20. januar," skriver finanshuset Eastspring Investments i en note ifølge Bloomberg News.I Hongkong stiger Hang Seng-indekset med 0,6 pct., mens det kinesiske Shanghai Composite falder 0,1 pct., og det bredere CSI 300-indeks løftes 0,03 pct.I Sydkorea falder Kospi-indekset 0,3 pct., mens Taiex-indekset i Taiwan ligger næsten uændret. Samtidig falder ASX-indekset i Australien med 0,8 pct.I Singapore stiger Straits Times-indekset med 0,3 pct. tirsdag.Indeksværdi kl. 06.25/ritzau/FINANS