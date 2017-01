Aktier: Let positive vinde i Asien på japansk lukkedag

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 LUKKET Topix LUKKET Hongkongs Hang Seng +0,1% China Shanghai Composite +0,6% China CSI 300 +0,5% Taiwan Taiex -0,4% Sydkoreas Kospi +0,1% Indiens BSE Sensex -0,1% Singapores STI +0,5% Sydney ASX 200 +0,9%

De asiatiske aktier er præget af små udsving mandag morgen, hvor der også er mindre volumen i markedet, fordi der er lukket i Japan grundet den såkaldte Myndighedsdag.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Asien i aktieplus - Samsung stiger flot De fleste af de største toneangivende indeks handler med positive fortegn, men generelt er aktiviteten mindre end gennemsnittet. Blandt vinderne er elektronikkæmpen Samsung, der har varslet en solid indtjening i den sidste del af sidste år.I Hongkong stiger Hang Seng-indekset med 0,1 pct., mens det kinesiske Shanghai Composite stiger 0,6 pct., og det bredere CSI 300-indeks løftes 0,5 pct.I Sydkorea stiger Kospi-indekset 0,1 pct., mens Taiex-indekset i Taiwan falder 0,4 pct. Samtidig stiger ASX-indekset i Australien med 0,9 pct.Samsung stiger med 3,4 pct. i Sydkorea, efter at selskabet fredag efter lukketid afleverede foreløbige tal for fjerde kvartal, der umiddelbart peger på et højere salg end ventet blandt analytikerne.Fremadrettet er der fokus på de sydøstasiatiske markeder, der kan blive gavnet af spændingerne mellem USA's kommende præsident, Donald Trump, og Kina. Donald Trump overtager præsidentembedet 20. januar."Spændingen mellem Kina og den nye amerikanske regering bør gavne de sydøstasiatiske lande. Udenlandske investorer kan vælge at skifte deres investeringer i regionen væk fra Kina for at undgå handelsbarrierer," siger Win Phromphaet, der er investeringschef hos CIMB-Principal Asset Management i Bangkok, til Bloomberg News.I Singapore stiger Straits Times-indekset med 0,5 pct. mandag.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar udbygger fredagens styrkelse Indeksværdi kl. 06.25/ritzau/FINANS