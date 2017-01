Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Sydbank

Der er udsigt til en uændret åbning og et til dels afventende rentemarked op til fredagens store begivenhed på rentemarkedet - den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Men inden åbningen kommer der tyske nøgletal for detailsalget i november og fabriksordreindgang for samme måned. Senere på formiddagen følges det op af tillidsindikatorer for december og den endelige opgørelse af forbrugertilliden fra eurozonen.



Den 10-årige amerikanske rente faldt yderligere torsdag, som følge af blandt andet den lidt svage ADP-rapport, der betragtes som en forløber for den amerikanske jobrapport, der offentliggøres fredag.



Fredag morgen ligger den tiårige amerikanske rente omkring 2,36 pct., og det er cirka samme niveau som ved dansk lukketid.



Et løft i renterne midt på torsdagen blev gradvist afviklet, og slutstatus på de europæiske obligationer var små rentefald over stort set hele linjen torsdag.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation sluttede i 0,35 pct., hvilket var lidt mere end 1 basispoint lavere i forhold til lukkeniveauet onsdag eftermiddag.



Stigende ledighed venter USA



Fra USA kommer der kl. 14.30 tale for beskæftigelsen. Der ventes ifølge estimater fra Bloomberg skabt 175.000 job uden for landbruget i december mod 178.000 måneden før. Arbejdsløsheden ventes at stige til 4,7 pct. fra 4,6 pct.



Den økonomiske vækst i andet halvår har været højere end i første halvår, og forskellige indikatorer peger mod en fortsat robust udvikling på arbejdsmarkedet.



Eurozonen: Tillid ses fortsat stigende



Inden arbejdsmarkedsrapporten fra USA, kan markedet få retningspile fra eurozonen, der leverer den sammenvejede forbruger- og erhvervstillid for december.



Den er steget tre måneder i træk, om end stigningen i november var lille.



"Erhvervstilliden faldt i november, hvorimod forbrugertilliden steg. Det var tredje måned i træk med stigning i forbrugernes humør, og forbrugertilliden vil givetvis stige yderligere i den kommende tid," vurderer Sydbank i sin morgenkommentar.



Baggrunden er blandt andet, at arbejdsløsheden falder i eurozonen, reallønnen udvikler sig positivt og endeligt, at der er meget lave renter. Alt sammen forhold der bør løfte forbrugernes humør.



Estimater fra Bloomberg viser forventning om en stigning til 106,8 fra 106,5.



